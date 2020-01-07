نائب مصري: تركيا لن ترسل قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري طارق رضوان إن الإعلان التركي عن بدء إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق استهلاك إعلامي ورسائل إلى الداخل التركي.

النائب المصري أشار وفقاً لـ”اندبندنت عربية” إلى أنه بإمعان النظر في الأمور اللوجستية والجيوسياسية لا يمكن أن ترسل أنقرة أي قوات لأنه ببساطة ليس لديها غطاء جوي أو بحري كافٍ لتوفير التأمين اللازم لمثل هذا التحرك على مسافة 1300 كيلو متر بحري.

ولفت إلى أن هناك جاهزية مصرية ليبية يونانية قبرصية لإجهاض مثل هكذا تحرك قبل وصولها.

كما ذكر أن الطريق الوحيدة لاحتماليات حدوث ذلك سريعاً هو عبر إنزال جوي للقوات في دول الجوار، وهو ما لم يتمكن أردوغان من إتمامه بعدما قوبل مسعاه بالرفض في تونس والجزائر اللتين رفضتا التدخل الأجنبي في ليبيا.

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