شباب قبائل زلة بالمنطقة الشرقية يصفون اتفاق السراج وتركيا بالعدوان على ليبيا

استنكر تجمع شباب قبائل زلة بالمنطقة الشرقية الاتفاقية بين حكومة السراج وتركيا، واصفا إياها بالمشبوهة، وأشار التجمع في بيان إلى أن الاتفاقية تعد عداونا تركيا على ليبيا وانتهاكا لسيادتها، وأن موقفه ثابت في دعم القوات المسلحة لتطهير البلاد من المليشيات والإرهاب، مؤكدا على استعداده لتلبية نداء الوطن والتصدي لأي عدوان على البلاد.
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قناة ليبيا
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