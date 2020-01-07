أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الليبي سيطرت اليوم الثلاثاء على منطقة الهيشة والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي مدينة مصراتة.

وقال المصدر لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الجيش تمكن من السيطرة على الوشكة وتقدم صوب الهيشة “بوقرين”، وتمكن من السيطرة عليها أيضا ويطارد حاليا قوات الوفاق باتجاه كوبري السدادة.

وفي سياق منفصل شن الجيش الليبي هجوما عنيفا على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في الإشارة الضوئية السدرة وطريق الشوك موضحا أنه جرى استخدام كافة أنواع الأسلحة في الهجوم الذي ردت عليه قوات الوفاق بوابل من صواريخ الجراد التي أطلقتها من منطقة مشروع الموز وسط الأحياء السكنية.