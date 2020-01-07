الثني يمنح الإذن بشراء 8 طائرات للهيئة العامة للمواصلات والنقل

منح رئيس الحكومة اللبية عبدالله الثني الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بشراء ثماني طائرات لنقل الركاب، بقيمة أربعين مليون دينار لسد العجز الذي تسببت فيه الميليشيات المسلحة التي هجمت على مطار طرابلس عام ألفين وأربعة عشر، وتسببت في تدمير الأسطول الجوي الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، بحثا فيه المشاكل التي تواجه مصلحة الطيران المدني، وما يمر به المواطن من مشاكل في الطيران وتعطل في الرحلات الداخلية والخارجية، كما بحث الاجتماع خطة المصلحة خلال العام الجاري من حيث التدريب والتطوير والصيانات والشروع في تنفيذ برج مطار بنينا، واحتياجات المطارات بالمنطقة الشرقية وكيفية توفيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا