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الثني يمنح الإذن بشراء 8 طائرات للهيئة العامة للمواصلات والنقل

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

منح رئيس الحكومة اللبية عبدالله الثني الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بشراء ثماني طائرات لنقل الركاب، بقيمة أربعين مليون دينار لسد العجز الذي تسببت فيه الميليشيات المسلحة التي هجمت على مطار طرابلس عام ألفين وأربعة عشر، وتسببت في تدمير الأسطول الجوي الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، بحثا فيه المشاكل التي تواجه مصلحة الطيران المدني، وما يمر به المواطن من مشاكل في الطيران وتعطل في الرحلات الداخلية والخارجية، كما بحث الاجتماع خطة المصلحة خلال العام الجاري من حيث التدريب والتطوير والصيانات والشروع في تنفيذ برج مطار بنينا، واحتياجات المطارات بالمنطقة الشرقية وكيفية توفيرها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • – الطيران المدني في ليبيا يتكون من :
    الشركة الليبية للخطوط الجوية . قطاع عام . قطاع بالتأمين . موسسة تابعة الدولة .
    شركة الخطوط الافريقية – قطاع عام بالتأمين . موسسة تابعة للدولة .
    شركة البراق للطيران – قطاع خاص .
    شركة الأجنحة الليبية – قطاع خاص .
    ———
    وطبعا الطيران المدني بصفة عامة لا يتبع ادارة المواصلات والنقل –
    انما يتبع الادارة العامة للأكاديمية الليبية للطيران المدني – وهي أكاديمية يدرس فيها الطالب عدة سنوات سواء هندسة الطيران المدني – او الدورة التدريبية لقيادة الطاءرات –
    وتختلف كل الاختلاف عن المواصلات والنقل العام – حتى من ناحية نوع الوقود .
    فلا نعلم حتى الان اُسلوب الاستفزاز من ادارة المواصلات والنقل في الخلط بين الطيران والمواصلات والنقل ….!!!!

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