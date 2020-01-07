النعاس: إقتحام قوات حفتر لسرت مجرد بروباغندا إعلامية.. ولو استلم الأتراك قاعدة القرضابية سيحدثون فارقاً

ليبيا – وصف وكيل وزارة الدفاع السابق بحكومة الإنقاذ محمد النعاس تحرير القوات المسلحة لمدينة سرت بـ”العبث والإستيلاء”، معتبراً أن المدينة تم إقتحامها وليس تحريرها.

النعاس أعرب خلال إستضافته في قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد عن استغرابه من كيفية إعادة سرت لحضن الوطن ومازالت ماوصفها بالحكومة المركزية في طرابلس تمولها وتزودها بالوقود، مشيراً إلى أن ما يجري مغالطة وكذب.

وتابع زاعماً :” قوات حفتر وداعميها في موقف حرج لأن قواعد اللعبة إطالة أمد الصراع في ليبيا تغيرت والداعمون الثلاث امريكا وبريطانيا وفرنسا وصلوا لقناعة بعد أن اعطوا حفتر 9 أشهر مهلة ليثبت أنه رجل قوي ويسيطر على الأمور لكنه فشل لذلك لابد من إتجاه آخر وهو التهدئة ويبدوا أن هناك توافق بينهم وبين تركيا لتكليفها بإعادة ترتيب الأوراق”.

وإعتبر أن الدخول إلى مدينة سرت ليس بالأمر الصعب خاصة مع عدم وجود قوات كبيرة تحمي كل المنطقة والمحاور تحديداً جنوب المدينة وبالتالي الدخول ليس معجزة بل بالبقاء لأن خطوط الإمداد غير مضمونة وتحتاج العملية أكثر من 4 ساعات مما يعني أن عامل الوقت في صالح من وصفهم بـ”القوات المدافعة” (مسلحي الوفاق).

كما علق بشأن إحتمالية فتح جبهة في سرت وتأثير ذلك على سير المعارك جنوب العاصمة موضحاً :” حفتر يحاول تخفيف الضغط على قواته الموجودة في محاور طرابلس هو يعتقد ويتصور أن القوة الضاربة التي تدافع عن طرابلس من مصراته لأنها مركز الإمداد والقيادة الرئيسية وفيها المطار والكلية الجوية لكن الحقيقة هي مصدر خطوط إمدادنا الرئيسية لقواتنا المدافعة عن طرابلس وبذلك يعتقد أنه بهذه العملية سيخفف الضغط على محاور طرابلس لتذهب لمصراته”.

ورأى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لن تتمكن من البقاء في سرت أكثر من 48 ساعة لأن القوات التي دخلت سرت لا تستطيع الدفاع والبقاء، واصفاً ما جرى بأنه مجرد بروباغندا إعلامية من أجل التأثير على الشعب.

وبشأن قاعدة القرضابية ذكر أنها معطلة بالكامل ولا يوجد بها قوات وفي حال جاءت القوة التركية سيتطلب الأمر منها إعادة تجهيزها، مؤكداً على أنه في حال استلمت القوات التركية هده القاعدة ستحدث فارق لأنها أحد القواعد الكبرى.

النعاس أضاف:” الوطية ما زالت في يد حفتر وهي تضربنا في الخاصرة منذ 9 أشهر ولم يتم تعطيلها السؤال لماذا لم تعطى لها أولوية لأنه لا زال تخرج منها الطائرات بالأمس ضربها سلاح الجو وقتل منها 3 و جرح 6، يبدوا أن حفتر لا يقدر قيمة القوات المدافعة عن سرت وشراستها في القتال وتركيزه على محور صلاح الدين يعود إلى أنه المحور الوحيد الذي يغذيه وادي الربيع التي تتمركز فيها الامدادات”.

ودعا القوات التي تواجه ما أسماه بـ”العدو” أن يتعاملوا حالياً مع الطابور الخامس بقوة لتطهير سرت منهم، مبيناً أن من رفع الرايات الخضراء ورحبوا بمن وصفهم بـ”قوات حفتر” هم الطابور الخامس في سرت حسب زعمه.

ختاماً قال :” إن الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية رأسه يختلف عن الصواريخ السابقة وقد اشتعل قبل وصوله للهدف مما يدل على أن الصمام الذي فيه صمام وقت وأرجح أنه لأول مرة يستعمل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية