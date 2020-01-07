بريطانيا تدعو إلى تنفيذ قرار حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا

دعت بريطانيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا منذ عام ألفين وأحد عشر.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين، قبل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا.

وقال ألين، إن بريطانيا تشارك كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة القلق الشديد إزاء الوضع في ليبيا.

وشدد السفير البريطاني في تصريحاته على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي على التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

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