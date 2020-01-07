شاهد..قوات الجيش تغنم معدات تابعة للوفاق في الهيشة

وأظهر تسجيل مصورت تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة قوات الجيش على دبابات ومعدات تابعة للكتيبة “34” بعد فرار العناصر التابعة لقوات الوفاق أمام تقدم قوات الجيش.

وقال مصدر عسكري أن الجيش تمكن من السيطرة على الوشكة وتقدم صوب الهيشة “بوقرين”، وتمكن من السيطرة عليها أيضا ويطارد حاليا قوات الوفاق باتجاه كوبري السدادة.

وفي سياق منفصل شن الجيش الليبي هجوما عنيفا على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في الإشارة الضوئية السدرة وطريق الشوك موضحا أنه جرى استخدام كافة أنواع الأسلحة في الهجوم الذي ردت عليه قوات الوفاق بوابل من صواريخ الجراد التي أطلقتها من منطقة مشروع الموز وسط الأحياء السكنية.