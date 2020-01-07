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شاهد..قوات الجيش تغنم معدات تابعة للوفاق في الهيشة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكنت الكتيبة 134 حماية الوطية من السيطرة على معدات تابعة لقوات الوفاق خلال عملية تحرير منطقة الهيشه.

وأظهر تسجيل مصورت تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة قوات الجيش على دبابات ومعدات تابعة للكتيبة “34” بعد فرار العناصر التابعة لقوات الوفاق أمام تقدم قوات الجيش.
وقال مصدر عسكري أن الجيش تمكن من السيطرة على الوشكة وتقدم صوب الهيشة “بوقرين”، وتمكن من السيطرة عليها أيضا ويطارد حاليا قوات الوفاق باتجاه كوبري السدادة.
وفي سياق منفصل شن الجيش الليبي هجوما عنيفا على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في الإشارة الضوئية السدرة وطريق الشوك موضحا أنه جرى استخدام كافة أنواع الأسلحة في الهجوم الذي ردت عليه قوات الوفاق بوابل من صواريخ الجراد التي أطلقتها من منطقة مشروع الموز وسط الأحياء السكنية.

 

غنيمه بقرابيجها 💪

Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Tuesday, January 7, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • نريد كل المعدات والسيارات المدرعه التى ارسلها لهم قردوغان
    الف مبروك

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  • الله أكبر
    سبحان الله
    فإن كان للباطل صولة وجولة
    فإن للحق صولات وجولات
    قصف قاعدة الوطية اغضبت الجيش فأشعلها عاجلا غير آجل

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