النائب الأول بالبرلمان يكشف طبيعة العلاقة بين ليبيا وتونس

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري طبيعة العلاقة بين ليبيا وكلا من تونس وإيطاليا بموجب التطورات الأخيرة

وقال النويري في حوار مع وكالة نوفا إن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعاني منها ليبيا من شأنها أن تؤثر على تونس التي لطالما أبدت استعدادها لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية عن طريق حوار ليبي إلّا أن زيارة رئيس تركيا مؤخراً من شأنها أن تلقي بظلالها على السياسة الخارجية التونسية وموقفها السابق من الأزمة الليبية، مضيفا ننتظر الأيام القادمة لمعرفة هل تتغير أم تظل على نهجها السابق .

وحول الدور الإيطالي في ليبيا قال النويري إن من مصلحة إيطاليا إحلال السلام والاستقرار في ليبيا بالنظر إلى عديد المصالح المشتركة بينهما في مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والممنوعات وتعزيز أمن حدودها من خلال حلول سياسية طويلة الأجل في ليبيا.

وأضاف أما بخصوص الدور الحالي لإيطاليا في ليبيا، فإنه يتّسم بنوع من الفتور؛ قد نعزي ذلك إلى عدم الاستقرار الداخلي بليبيا، ولكن تظل إيطاليا ذات دور محوري في الأزمة الليبية بالنظر إلى جملة من القضايا المشتركة بين البلدين منها الاقتصادية والأمنية.

وأردف النويري لازلنا نعوّل على دور إيجابي أكبر لإيطاليا في دعم وإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال التواصل مع كل الأطراف المحلية ومحاولة التوفيق بينها والعمل خارجيّا على الحد من حدة التدخلات الدولية .