مخاوف تونسية من التطورات في ليبيا

قررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي أمس تخصيص جلسة استماع لممثل الرئاسة حول التطورات الحالية في ليبيا، بالإضافة إلى جلسة استماع أخرى لوزراء الدفاع والداخلية حول مدى استعدادات القوات العسكرية والأمنية، والاستراتيجيات الأمنية المعتمدة في هذا الصدد، من أجل طمأنة الرأي العام.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عماد الخموري، إن اللجنة خلال اجتماعها في البرلمان تناولت قضية الأمن القومي التونسي وما يحدث في ليبيا، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استدعاء ممثل لرئاسة الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع.

من جانبه دعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان سلطات بلاده إلى تقديم المساعدة العاجلة لأي تونسي في ليبيا، في ضوء تسارع المواجهات الأخيرة.

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