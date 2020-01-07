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عقب قمة أوروبية بشأن ليبيا.. وزير خارجية إيطاليا يلتقي نظيره التركي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء اليوم الثلاثاء إلى اسطنبول  للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وذلك بعد نهاية الاجتماع “الاوروبي الاستثنائي المصغر” حول ليبيا في بروكسل عصر اليوم.

وبحسب وكالة (آكي) تأتي زيارة دي مايو إلى تركيا عشية اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية كل من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفرنسا “لبحث تطورات الشأن الليبي”.

ووصفت الخارجية المصرية أمس الاثنين الاجتماع بـ”التنسيقي” وذلك لبحث “مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً”،  حيث سيستعرض “سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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