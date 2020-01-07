مسؤول أممي لمعيتيق: يجب وقف الأعمال العسكرية في ليبيا

التقى نائب رئيس البعثة الأممية الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بنائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للنازحين، أحمد معيتيق.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن الحلو أكد خلال اللقاء على ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحوار السياسي فوراً، لتجنب المزيد من النزوح والخسائر البشرية والمعاناة والمعاناة بين المدنيين

وبينت البعثة أن “أكثر من 50 ألف عائلة مسجلة الآن كنازحين بسبب الهجمات العسكرية المتصاعدة حول طرابلس”.

وأوضحت البعثة أن اللقاء تركز على سبل توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين وغيرهم من المدنيين المتضررين.

وعبر الطرفان عن خشيتهما أن يؤدي المزيد من النزوح في طرابلس إلى عواقب كارثية في ظل النقص الحاد في مرافق الإقامة والإيواء

كما ناقش الحلو ومعيتيق أيضا الموعد المبدئي لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020 وتم الاتفاق عليها.