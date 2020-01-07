بعد تكليفهم من السراج.. السني ممثلاً دائماً بالأمم المتحدة والمخزوم سفيراً بجمهورية بولندا

ليبيا – قدم المستشار السياسي للسراج الطاهر السني أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش كمبعوث جديد للمجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين .

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة قدم السني أوراق إعتماده بمقر المنظمة بنيويورك بعد وصواه غليها لإستلام مكانه خلفاً للمجربي.

كما عين السراج في قراره رقم”1438″ عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الاستشاري صالح محمد المخزوم القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين سفيراً للرئاسي بجمهورية بولندا، داعياً إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره والغاء كل حكم يخالف ،مطالباً الجهات المختصىة بتنفيذه.

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