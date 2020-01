أخبار ليبيا24 أكدت الكتيبة 155مشاة اليوم الثلاثاء أن صنف المدفعية استهدف تجمعات لقوات الوفاق في محور عين زارة وتم إصابة عدد من الأهداف. وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم استهداف مباشر لتجمع من الأفراد التابعين لقوات الوفاق في طريق الأبيار الرابط بين الخلة و عين زارة بعد انسحابهم تجاه الشرق بعد تقدم المشاة على […]

