قوات الوفاق: استهدفنا تمركزات الجيش بمحور الخلاطات ومحيط سرت

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات المنطقة العسكرية بطرابلس التابعة للوفاق سيطرت على تمركزات للجيش بما فيها مستشفى ميداني

وأشار إلى وجود تعزيزات من قوات الوفاق في محيط سرت تمكنت من التعامل مع قوات الجيش التي حاولت التقدم تجاه بويرات الحسون.

من جانبه قال مصدر عسكري أن الجيش تمكن من السيطرة على الوشكة وتقدم صوب الهيشة “بوقرين”، وتمكن من السيطرة عليها أيضا ويطارد حاليا قوات الوفاق باتجاه كوبري السدادة.

وفي سياق منفصل شن الجيش الليبي هجوما عنيفا على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في الإشارة الضوئية السدرة وطريق الشوك موضحا أنه جرى استخدام كافة أنواع الأسلحة في الهجوم الذي ردت عليه قوات الوفاق بوابل من صواريخ الجراد التي أطلقتها من منطقة مشروع الموز وسط الأحياء السكنية.