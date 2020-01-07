الثني يتابع سير عمل الهيئات الخاضعة لإشراف نائبه لشؤون الهيئات

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على سير عمل عدد من الهيئات والمصالح العامة الخاضعة لإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وذلك خلال اجتماعه به أمس في بنغازي.

وطلب الثني من كل هيئة وضع خطة عملها للعام الجاري، وذلك لبحث الاحتياجات التي تتطلبها كل هيئة أو مصلحة وآليات توفيرها، إضافة إلى وضع حلول للمشاكل التي واجهت هذه الهيئات خلال العام السابق.

وشدد الثني على ضرورة الترشيد في الإنفاق بسبب ما تمر به الحكومة من شح في الموارد المالية، ما تسبب في عجز لتغطية كافة أوجه الصرف على بنود الميزانية العامة للدولة.

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