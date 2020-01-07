الدوس: حكم مستعجل لـ«اسئناف البيضاء» بوقف تنفيذ مذكرتي التفاهم مع تركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء، حكما بوقف تنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، وذلك بقبولها الشق المستعجل في الدعوى التي تقدم بها مجلس النواب بمراسلة إدارة القضايا في منطقة الجبل الأخضر.

وأوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أشرف الدوس في تصريح هاتفي إلى«بوابة الوسط» أن نص الحكم الذي صدر أمس الإثنين، جاء كالتالي «حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع».

وأضاف الدوس أن الحكم في الشق المستعجل جاء استكمالا للعمل السياسي الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيله صالح فيما يخص مذكرة التفاهم التركية الليبية، إذ «تقدمنا بدعوى إلى محكمة استئناف البيضاء طالبنا فيها بانعدام ورفض الاتفاقيات المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل طالبنا بوقف تنفيذ الاتفايتين الى حين صدور حكم».

إلى ذلك قال مصدر بإدارة القضايا في منطقة الجبل الأخضر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الإدارة أعدت صحيفة طعن في الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا إلى قدمت إلى محكمة استئناف البيضاء عن طريق مجلس النواب بمراسلة إدارة القضايا، مشيرا إلى أن لجنة تشكلت لإعداد المذكرة وتقديمها رسميا إلى محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية.

وحول مدى قانونية هذا الإجراء، علق مصدر قانوني قائلا: «هناك سوابق قضائية شبيهة بهذا الحكم، صدرت من محكمتي استئناف البيضاء وبنغازي تقضي بانعدام الصفة القانونية للمجلس الرئاسي ورئيسه السيد فايز السراج، وذلك لأنه يستند إلى اتفاق غير مدستر وأن حكومة الوفاق لم تحظ باعتراف السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب».

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