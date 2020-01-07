الكرملين: بوتين سيناقش مع أردوان غداً الأربعاء الوضع في ليبيا

ليبيا – أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى تركيا غدا الأربعاء سيشارك في حفل تشغيل أنبوب غاز “التيار التركي” وسيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية:”في 8 يناير 2020 سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمهورية تركيا زيارة عمل مدينة اسطنبول للمشاركة في حفل إطلاق أنبوب نقل الغاز التيار التركي”.

وأضاف البيا: “كما ستجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المخطط أن تناقش خلالها مسائل تطوير التعاون الروسي التركي والقضايا الدولية الملحةبما فيها الوضع في سوريا وليبيا”.