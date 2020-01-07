معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي يعقدة ندوة حول مستجدات الوضع في ليبيا

ينظم معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي ندوة حول التصعيد في ليبيا بين التدخل التركي ودور إيطاليا، والتي ستعقد بميلانو في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال بيان للمعهد اليوم، إن قرار تركيا بالتدخل عسكريا لدعم حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة يمثل نقطة تصعيد في الأزمة الليبية، مع تأثير معين على التوازن الميداني وتطورات الوساطة الدولية التي وصفها بالهشة.

وأوضح المعهد أن الندوة ستبحث عدة مواضيع، من بينها التغير المتوقع، ورد فعل الجهات الفاعلة المحلية والدولية، والجهود الإيطالية والأوروبية لتشجيع حل سلمي للأزمة.

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