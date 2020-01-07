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هل يفرض مجلس الأمن الدولي وقفاً لإطلاق النار في ليبيا؟

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في هذه الفقرة من ضيف اليوم نتناول مع الخبير في الشأن الليبي غازي معلي الأزمة الحالية على ضوء خشية الأوروبيين من سيطرة قوات خليفة حفتر على مدينة سرت وتزايد الدعوات لمجلس الأمن الدولي للتدخل لفرض وقف لإطلاق النار.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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