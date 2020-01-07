ألمانيا وإيطاليا تؤكدان على أهمية الوصول الى حل سياسي للأزمة الليبية خلال مؤتمر برلين

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي أمس الاثنين أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية في مؤتمر برلين.

رئاسة الوزراء الإيطالية قالت في بيان لها وفقاً لوكالة “كونا” الكويتية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال الحاجة لزيادة الضغوط الدبلوماسية الأقصى درجة من اجل تغليب الحل السياسي المنشود في مؤتمر برلين المقرر هذا الشهر لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد البيان الحاجة لتوافق اوروبي وثيق وتنسيق مستمر على مستوى الوزراء ورؤساء الدول والحكومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية