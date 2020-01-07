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ألمانيا وإيطاليا تؤكدان على أهمية الوصول الى حل سياسي للأزمة الليبية خلال مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي أمس الاثنين أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية في مؤتمر برلين.

رئاسة الوزراء الإيطالية قالت في بيان لها وفقاً لوكالة “كونا” الكويتية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال الحاجة لزيادة الضغوط الدبلوماسية الأقصى درجة من اجل تغليب الحل السياسي المنشود في مؤتمر برلين المقرر هذا الشهر لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد البيان الحاجة لتوافق اوروبي وثيق وتنسيق مستمر على مستوى الوزراء ورؤساء الدول والحكومات.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • حل سياسي مع من ؟؟؟ هل مع مليشيات غنيوه و التاجوري و البقره و الزمرينه و كاره. او مرتزقة السراج من تشاد و النيجر او مع ارهابي جبهة النصره السوريه. او مع المثليين الاتراك او مع مهربي البشر و الوقود او مع الذيوث السراج العميل المهجن وهو تركي الاصل. قولوا مع من اولا. فنحن الليبيين لايشرفنا ان نجلس مع هؤلاء الارهابيين و نناقشهم علي مصير وطنا لايستحقون العيش فيه. و عموما نحن قررنا الجهاد لتحرير ليبيا كلها من هذه الشوائب

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  • حل سياسي مع من ؟؟؟ هل مع مليشيات غنيوه و التاجوري و البقره و الزمرينه و كاره. او مرتزقة السراج من تشاد و النيجر او مع ارهابي جبهة النصره السوريه. او مع المثليين الاتراك او مع مهربي البشر و الوقود او مع الذيوث السراج العميل المهجن وهو تركي الاصل. قولوا مع من اولا. فنحن الليبيين لايشرفنا ان نجلس مع هؤلاء الارهابيين و نناقشهم علي مصير وطنا لايستحقون العيش فيه. و عموما نحن قررنا الجهاد لتحرير ليبيا كلها من هذه الشوائب و الخونه و العملاء و السفهاء

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