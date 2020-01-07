الرئاسة التونسية: لن نسمح لتركيا بإستخدام أراضينا للتدخل عسكريا في ليبيا

ليبيا – أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة رشیدة النیفر الیوم الثلاثاء أن بلادھا ترفض بشكل قطعي استخدام أراضیھا من أي طرف للتدخل في الصراع اللیبي.

النیفر وفي تصريح لاذاعة موزاییك التونسیة نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أوضحت أن تونس ترفض رفضا قطعیا أي تدخل أجنبي في لیبیا بما في ذلك التدخل التركي وھو موقف تونس منذ الأول ولم ولن یتغیر.

وفي ردھا على سؤال حول السماح لتركیا باستخدام الأراضي التونسیة للتدخل عسكریا في لیبیا، شددت النیفر على أن تونس لا یمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئیس التونسي قیس سعید كان صریحا للرئیس التركي رجب طیب أردوغان خلال زیارته الأخیرة لتونس

وأضاف المتحدثة باسم الرئاسة التونسية:” أن سیادة أي شبر من التراب التونسي لیست محل مساومة”، مشیرة إلى أن المشاورات لا تزال جاریة بشأن إمكانیة مشاركة تونس في مؤتمر برلین حول لیبیا ونافیة وجود أي رفض لمشاركة تونس في ھذا المؤتمر.

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