الدباشي: هل سينفذ السني تعليمات ترامب كمواطن أمريكي أم أردوغان حسب توجيهات السراج ؟

ليبيا – علق مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على خبر تسلم طاهر السني أوراقه إعتماده كمندوب دائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، قائلاً:” خيار صعب أمام مندوب السراج الجديد في نيويورك”.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” اليوم الثلاثاء تساءل:” هل ينفذ السني تعليمات ترامب كمواطن امريكي ام تعليمات اردوغان حسب توجيهات السراج؟ القانون الامريكي لا يرحم المواطنين”.

يشار إلى أنه قد سلم المستشار السياسي للسراج الطاهر السني أوراق اعتماده لأمين عام الأمم المتحدة كمبعوث جديد للرئاسي بالامم المتحدة مكان المجربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية