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الدباشي: هل سينفذ السني تعليمات ترامب كمواطن أمريكي أم أردوغان حسب توجيهات السراج ؟

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على خبر تسلم طاهر السني أوراقه إعتماده كمندوب دائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، قائلاً:” خيار صعب أمام مندوب السراج الجديد في نيويورك”.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” اليوم الثلاثاء تساءل:” هل ينفذ السني تعليمات ترامب كمواطن امريكي ام تعليمات اردوغان حسب توجيهات السراج؟ القانون الامريكي لا يرحم المواطنين”.

يشار إلى أنه قد سلم المستشار السياسي للسراج الطاهر السني أوراق اعتماده لأمين عام الأمم المتحدة كمبعوث جديد للرئاسي بالامم المتحدة مكان المجربي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اذهب يا ذيوث يا فرخ الحرام يا يهودي. علي الاقل لن يكون خائنا باكيا مثلك يا سفيه يا حفير. انت و شلقم و بوشنه ممنوع عليكم التدخل في شؤون ليبيا يا مخانب يا عملاء. و جايكم القصاص باذن الله.

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