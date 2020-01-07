القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطيرة في مدينة العجيلات غربي طرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت منطقة الزاوية العسكرية بالتعاون مع جهاز البحث الجنائي بالعجيلات، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المتطرفة والخطيرة.

ووفقا لبيان نشره الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك تم القبض على الإرهابي في منطقة السدرة بالعجيلات التي تبعد حوالي 80 كيلومتر إلى الغرب من مدينة طرابلس.

وتمكن الجيش والجهات الأمنية من القبض على عدد من الإرهابيين في عمليات تحرير بنغازي وكذلك في عملية تحرير درنة وابان انطلاق عملية تحرير طرابلس.

ففي مطلع شهر أبريل ومع انطلاق عملية الكرامة تمكنت القوات المسلحة عند دخولها لمنطقة السواني من إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين الفارين من بنغازي، بحوزتهم أسلحة وذخائر مخزنة في مكان إقاتهم.

وفي أكتوبر 2018 تمكن الجيش من القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية في مدينة درنة، وهو من أخطر الإرهابيين الذين نفذوا كبرى العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.