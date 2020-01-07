غسان سلامة :إرفعوا أياديكم عن ليبيا !

وجّه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ،الثلاثاء ،رسالة صارمة تحث الدول على التوقف عن التدخل في الأزمة المستمرة في البلاد ،وذلك عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي تناول فيها الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الجلسة التي وصفها سلامة ب “الصريحة والغنية والمفصلة” بعد مقتل العشرات الطلاب نهاية الأسبوع الماضي في هجوم بطائرة بدون طيار على أكاديمية عسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعد الهجوم على الأكاديمية العسكرية الأحدث في تصاعد أخير للقصف الجوي، ربما قد تم تنفيذه “من قبل دولة تدعم الجيش الوطني الليبي”، وفقا لما صرح به سلامة أمام الصحفيين.

و قال سلامة ردا على سؤال إحدى الصحفيات عن رسالته إلى تلك الدول التي تتدخل في ليبيا بما فيها تركيا “إرفعوا أياديكم عن ليبيا” ،مشيرا إلى أن البلاد تعاني من تدخل أجنبي متزايد في صراع بين الفصائل طال أمده وأدى إلى نشوب أزمة في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.

وقال سلامة: “ما طلبته من مجلس الأمن وما طلبته من هذه الدول واضح للغاية: لا تتدخلوا في ليبيا. هناك أسلحة بما فيه الكفاية في ليبيا. لا يحتاجون إلى أسلحة إضافية. هناك مرتزقة بما فيه الكفاية في ليبيا. فلتتوقفوا عن إرسال المزيد من المرتزقة كما يجري الآن في ظل وصول المئات، وربما الآلاف، إلى البلاد مؤخرا.”

وكان مجلس الأمن قد اعتمد قرارا يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة في ليبيا. “أولئك الذين صوتوا لصالح هذا القرار يحتاجون بالضرورة إلى تنفيذه. إذا انتهك الجميع حظر الأسلحة، فهذه مشكلة”، قال غسان سلامة، و”لكن إذا انتهك القرار من قاموا بالتصويت عليه، فإنها ستكون مشكلة أكبر”.

الوضع قاتم وصعب

ووصف مبعوث الأمم المتحدة الوضع الحالي في ليبيا بأنه “صعب للغاية” و “قاتم”.

وقال إن الأشخاص العاديين يدفعون ثمنا باهظا، في ظل إغلاق عشرات المدارس، والهجوم على المرافق الصحية، وتشريد الآلاف.

وشدد سلامه على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، داعيا الليبيين إلى أن يجتمعوا ويوقفوا هذا السلوك البدائي وأن يتحدوا ويقبلوا بالتنازلات- تنازلات متبادلة لتقسيم السلطة التي هي جزء أساسي من التسوية السياسية”.

وقال:

“أنا غاضب حقا من أن الجميع يريد التحدث عن ليبيا، وقلة قليلة تريد التحدث عن الليبيين! ماذا يحدث لليبيين؟ ماذا يحدث لمليون عامل مهاجر في ليبيا؟ ماذا يحدث لهؤلاء؟ لماذا لا نسأل عنهم؟ ليبيا ليست مجرد قصة نفط. ليبيا ليست مجرد قصة وقود. ليبيا ليست مجرد قصة جيوسياسية. إنها أيضا قصة إنسانية. والناس يعانون ليس لأي سبب آخر سوى حقيقة أنه لا توجد رسالة دولية واضحة تقول: كفى تعنى كفى”.

انطلاق عملية ذات مسارات ثلاثة

سلامة أكد أن الأمم المتحدة مصممة على إيجاد طريقة للخروج من الوضع القاتم الحالي.

وفي هذا السياق أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) أطلقت عملية من ثلاثة مسارات للجمع بين الجانبين. المسار الأول يُعنى بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي؛ والثاني بالمسائل العسكرية

والأمنية؛ والمسار الثالث بالحوار السياسي.

وأفاد الممثل الخاص بأن المسار الأول قد بدأ اليوم الاثنين، في تونس، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب لمناقشة المخاوف الاقتصادية والمالية.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن البعثة خلال الأسبوعين القادمين من إطلاق المسار الثاني الذي يتعلق بالمسائل العسكرية والأمنية، بما فيها وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإرهاب ومكافحة الإرهاب.

وأضاف: “آمل في أن نتمكن قبل نهاية هذا الشهر من بدء الحوار السياسي، ربما في جنيف”.

كما أعرب سلامه عن أمله في عقد مؤتمر في برلين في الأسابيع المقبلة لإعطاء “دفعة دولية” للجهود الجارية في الميدان.

لقد تشرفت بإجراء نقاشات صريحة ومفصلة مع أعضاء مجلس الأمن في الساعتين الماضيتين. وقبل ذلك تشرفت بعقد جلسة عمل مطوّلة مع الأمين العام.

تعلمون أن ليبيا تمر بوضع صعب للغاية في الوقت الحالي. ويمكنني أن أعطيكم أمثلة كثيرة عن الصعوبات التي نواجهها. ولكني سأتحدث عمّا جرى مساء يوم السبت مثلاً عندما قضى عشرات الطلاب العُزّل، العُزّل تماماً، في الكلية العسكرية في هجوم لطائرة مسيّرة الأرجح نفذته إحدى الدول التي تدعم “الجيش الوطني الليبي”. يمكن أن أروي لكم المزيد عما يحدث اليوم في مدينة سرت حيث تدور بعض المعارك وقد سيطر “الجيش الوطني الليبي” على بعض المناطق هناك.

ويمكنني أيضاً أن أحدثكم عن الوضع الإنساني لأن الليبيين هم بالدرجة الأولى من يدفع ثمناً باهضاً لما يحدث مع آلاف النازحين الجدد [كل يوم]، مع عشرات المدارس التي تُغلق بسبب القتال الدائر وعشرات الهجمات التي تنفذ على مرافق الرعاية الصحية بالطائرات المسيّرة و”الطائرات ثابتة الجناحين”.

وأود أيضاً أن أصر على الشجاعة الكبيرة التي تحلّى بها زملائي في البعثة، وهم يحاولون تقديم المساعدة في ذات الوقت على الصعيد الإنساني والسياسي والاقتصادي. إن الوضع قاتم في الوقت الراهن، وأنا أول من يقرّ بذلك. ولكن اسمحوا لي أيضاً أن أؤكد عزمنا كأمم متحدة على محاولة إيجاد مخرج من هذا الوضع القاتم.

تعرفون بالتأكيد أننا قررنا في بداية هذا العام أن نطلق ثلاث مسارات: إقتصادي ومالي، عسكري وأمني، ومسار الحوار السياسي. ويسرّني أن أبلغكم بأننا بدأنا اليوم بالمسار الاقتصادي والمالي، من خلال اجتماع في تونس جمع كافة الأطراف للمرة الأولى.

وآمل أن أتمكن في غضون الأسبوعين القادمين من إطلاق المسار الثاني الذي يُعنى بالمسائل العسكرية والأمنية والتي تشمل وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإرهاب ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا المماثلة، ويحدوني الأمل في أن نتمكن قبل نهاية هذا الشهر من بدء الحوار السياسي، ربما في جنيف بمقر الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، آمل أن يتم مسار برلين وأن يعطي دفعاً دولياً ويوفر مظلةً دوليةً لما تحاول البعثة القيام به على الأرض، وهذا ما أبلغت مجلس الأمن بشأنه اليوم.