وسط تصاعد التوتر في ليبيا.. تركيا تعلن رفع التعاون مع الجزائر إلى المستوى الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين سيتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء “نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون”.

وأضاف تشاووش أوغلو “سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية”.

ووصل وزير الخارجية التركي، صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.

#الجزائر #ليبيا

الوزير الأول عبد العزيز جراد يستقبل فايز #السراج بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين pic.twitter.com/QAMA4aoZMR — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 6, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار تونس أواخر الشهر الماضي، للقاء الرئيس قيس سعيد لبحث الملف الليبي.

وتتواصل منذ نيسان/ أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من “المليشيات والإرهابيين” بحسب وصفه.

وتصاعدت حدة التوترات بعد إعلان تركيا هذا الأسبوع إرسالها قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الليبية.

نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية [email protected] إلى رئيس الجمورية #الجزائرية عبد المجيد تبون. سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي. سنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية. pic.twitter.com/kDj23Tnk4C — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 7, 2020

وأبرمت أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأولى لترسيم المناطق البحرية، والأخرى للتعاون الأمني والعسكري، بما يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من طرابلس.

ويلقى التقارب بين طرابلس وأنقرة رفضا من مصر المجاورة، ودول أخرى في المنطقة، بينما رفضت اليونان الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وطردت السفير الليبي من أثينا.