خارجية الوفاق تكشف كواليس اللقاءات الليبية التركية في الجزائر

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي أن كل الأمور تتجه نحو ولادة تحالف تركي جزائري ليبي (قوات الوفاق) لمواجهة الجيش.

وقال القبلاوي في لقناة TRTالتركية إن كل الأمور تتجه في اتجاه ولادة تحالف تركي ليبي جزائري خاصة وأن التنسيق الليبي التركي على أعلى المستويات مشيرا إلى أن تزامن زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للجزائر مع زيارة مسؤولين ليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يهدف للعمل على وضع آليات محددة لدعم قوات الوفاق.

وأشار إلى أن زيارة السراج للجزائر مهمة في هذا التوقيت حيث جرى خلالها دعوة الجزائر للمشاركة في أي جهود لتسوية الملف الليبي خاصة وأن الجزائر لم تكن طرفا في الصراع الليبي عقب أحداث 2011 .

ولفت القبلاوي إلى أن حكومة الوفاق تطالب الجزائر بدعمها والعمل على الضغط على دول الجوار الداعمة للجيش كما أن هناك علاقات وطيدة بين الجزائر ودول أوروبية وهذا قد يمكن حكومة الوفاق من إيصال صوتها للمجتمع الدولي والضغط داخل مؤتمر برلين لافتا إلى أن حكومة الوفاق بحاجة لدعم في كل الأطر السياسية والعسكرية والأمنية

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، قال إن بلاده ترفض التواجد الأجنبي في ليبيا وأكد بوقادوم، على رفض الجزائر التام لوجود “قوة أجنبية مهما كانت في هذا البلد الجار”.