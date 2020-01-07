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مباحثات لتطبيق رفع الدعم على الوقود

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب برئاسة محمد الرعيض، مع مندوبة وزارة التخطيط عفاف ساسي خطط رفع الدعم على الوقود.

وبعد أن قدّمت ساسي عرضا تضمن كميات استهلاك المحروقات خلال السنوات الثلاث الماضية، خلص المجتمعون إلى أن تبحث اللجنة خلال أسبوع كافة الخيارات على أن تجتمع مرة أخرى لاستكمال الدراسة وبحث الملف وما تطلبه خطوة استبدال الدعم من سلعي إلى نقدي لصالح المواطنين.

يشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات نصت عليه الاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي خلال سبتمبر 2018.

وتخسر ليبيا نحو 750 مليون دولار سنويا نتيجة تهريب الوقود إلى دول الجوار استغلالاً لفرق السعر الكبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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