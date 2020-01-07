برلمانية إيطالية: ليبيا برميل بارود جاهز للانفجار

وصفت البرلمانية الإيطالية المعارضة، مارياستيلا جيلميني الأوضحاع في ليبيا بأنها برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة.

وبحسب وكالة آكي قال زعيمة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس النواب، في مذكرة الثلاثاء، إن ليبيا “برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة” وفي “هذا السيناريو، تتمسك إيطاليا بمواقف محايدة، مع بعض الانحرافات الغامضة والخطيرة من جانب حركة خمس نجوم، التي تضعنا على هامش النقاش الدولي في لحظة حاسمة لتوازنات جيوسياسية مستقبلية” مضيفة “أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل الجنرال سليماني، لا تظهر أي علامات للتهدئة”.

وأردفت جيلميني، أنه “لا يمكننا السماح لأنفسنا بأن نكون خجولين على هذا النحو”، وأن “على الحكومة مشاطرة القرارات والإجراءات مع البرلمان نظرًا لحساسيتها” داعية “رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، لأن يعقد في أقرب وقت ممكن طاولة نقاش طارئة حول السياسة الخارجية، ويدعو إليها جميع القوى السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ”.

وأشارت البرلمانية اليمينية الى أنه “في الوقت نفسه، ليحضر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لورينتزو غويريني، لإحاطة البرلمان عن تواجد قواتنا العسكرية في العراق، على ضوء التصويت الذي تم الاعراب عنه قبل أيام من قبل البرلمان العراقي”، في إشارة الى إلزام هذا الأخير الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.