الكتيبة 155 مشاة توضح تطورات الوضع في عين زارة

كشفت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني عن قيام القوات المسلحة صنف المدفعية باستهداف تجمعات لقوات الوفاق في محور عين زارة .

وقالت الكتيبة في بيان صادر عنها أنه تم استهداف مباشر لتجمع من الأفراد في طريق الابيار الرابط بين الخلة و عين زاره بعد انسحابهم اتجاه الشرق بعد تقدم المشاة على الارض وسيطرتهم على مراصد الوفاق .

واوضحت الكتيبة أنه تم استهداف آليتين نوع 14.5 و حرقها، بعد محاولة التغطية على أفراد تابعين للوفاق بالقرب من جامع الشيخان.

واضافت الكتيبة أنه تم استهداف بعض المواقع التي تستغلها قوات الوفاق لوضع الذخائر و الاسلحة و تدمير موقعين بالكامل مع إصابات دقيقة، حسب وصف البيان.

واشارت الكتيبة إلى أن الوضع الميداني في محور عين زاره ممتاز والتقدم مستمر وسط تراجع لقوات الوفاق.

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