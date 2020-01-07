اشتباكات عنيفة تندلع في محور الرملة

أفادت مصادر خاصة لـ”218NEWS”، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محور الرملة، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش بادرت في إطلاق النار باتجاه المجموعات المسلحة، في وقت يواصل فيه الجيش السيطرة على أكثر من 80 بالمائة من الرملة.

وأشارت المصادر إلى أن الهدوء الحذر يسود محاور القتال في العزيزية والساعدية وجامع الثوغار، بينما تحافظ الوحدات العسكرية بالجيش الوطني على كامل تمركزاتها السابقة في المحاور.

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