القوات المسلحة تتقدم إلى “الوشكة” 100 كلم غرب سرت

تتمركز وحدات القوات المسلحة غرب مدينة سرت ولم تحدث أمس الإثنين أية اشتباكات أو معارك حسبما ماتم تناقله من أخبار كاذبة وعارية عن الصحة.

وحول مجريات اليوم الثلاثاء كشف مصدر مطلع لـ”أخبار ليبيا24″ ان القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم إلى المناطق في غرب سرت وتبدأ في بسط سيطرتها عليها.

وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة الليبية تحكم سيطرتها على منطقة (الوشكة) الواقعة بما يزيد عن 100 كلم غربي مدينة سرت والعمليات العسكرية قائمة لتأمين محيطها.

ويواصل عسكريي ونشطاء مدينة مصراتة في نشر الأخبار المغلوطة والمعلومات غير الصحيحة بشأن تقدم قوات من المدينة ووقوع اشتباكات مع القوات المسلحة على تخوم سرت وأنهم قتلوا عددًا من الجنود وتحصلوا على بعض الآليات العسكرية.

وبداية مع نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي “بشير” والذي لم يكتفي يومًا ولم يتوقف عن التحريض وتزييف الحقائق ونقل معلومات غير دقيقة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” حيث قال :”إن قوات الوفاق تشن هجومًا عنيفًا على “مرتزقة الجنجويد” قرب سرت وتدمر عدد من الدبابات والمدرعات”.

وحاول السويحلي الأبن، تصوير مايحدث في سرت على أنه حرب بين الدولة المدنية والقبيلة قائلا :”ما حدث ويحدث في سرت هي جولة في هذه المعركة بين حكم القبيلة والعسكر والدولة المدنية”.

بل تجرأ وبالغ نجل السويحلي في توصيف المعركة ضد القوات المسلحة عامة وفي سرت خاصة بقوله أنها :”معركة بين الحق والباطل”.

أما آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل لم يتوقف عن التهديد منذ أشهر وعن الشتم والسباب لكل من يقف ضدهم وحول معركة سرت يقول :”التحشيد الذي رأيته اليوم والنفير الذي حصل من قوات مصراتة لا نريد حتى “الأتراك” معنا”.

وبعد اتهامه أمس الإثنين للكتيبة 604 مشاة سرت “السلفية” بـ”الخيانة” لأنها ساعدت القوات المسلحة في دخول المدينة وطرد قوات مصراتة منها يقول اخليل :”يجب دك جميع حصون “المداخلة” بمصراتة و طرابلس وإطلاق سراح من لم يتورط بجريمة، هؤولاء من أعانوا حفتر في السر والعلن”.

في حين قال احميدة الجرو الناطق باسم مايعرف بـ “لواء الصمود” بإمرة المطلوب دوليًا صلاح بادي، :”الطيران يتحرك الآن لسحق أتباع الكرامة في ضواحي سرت”.

وأضاف الجرو في منشور له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أمس الإثنين :”لا تستمعوا إلى إعلامهم الكاذب ستكون الأمور على ما يرام”.

وتابع في تهديده لسكان سرت بالقول :”أقول الذين خرجوا وهتفوا بهتافات العبودية في مدينة سرت بعد أن حافظت قوات مصراتة على أعراضهم وأملاكهم وطردوا تنظيم داعش الإرهابي الذي كان جاثم على قلوبهم استعدوا لحملة واسعة نطهر بها مدينة سرت من هؤلاء “الهمج” وهذا وعد ولدينا أسمائهم الآن”.

ويواصل الناطق :”بدأت الأسماء تصلنا للذين خرجوا محتفلين بالعهد الهالك وسيتم تحويلها إلى الغرفة الجديدة التي تم تشكيلها مع العلم أن الفيديوهات موجودة ومحفوظة لدينا بالكامل”.

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