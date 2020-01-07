يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي قمة لبحث الوضع في ليبيا في الثامن والتاسع من شهر فبراير القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي قوله إن مجلس السلم والأمن سيعقد قمة لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل في 8-9 فبراير القادم.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد أعرب عن قلقه، إزاء إعلان تركيا التدخل في الشئون الليبية وإرسال قواتها إلى ليبيا.

وأعلن محمد في بيان أنه “قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة”.