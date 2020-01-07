الدباشي: مندوب السراج في نيويورك بين ترامب وأردوغان
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
07 January, 2020
أكد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن المندوب الحالي أمام خيارات صعبة.
وقال الدباشي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “خيار صعب أمام مندوب (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج الجديد في نيويورك هل ينفذ تعليمات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب كمواطن أمريكي أم تعليمات (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان حسب توجيهات السراج؟ القانون الامريكي لا يرحم المواطنين”.
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