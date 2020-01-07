أكد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن المندوب الحالي أمام خيارات صعبة.

وقال الدباشي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “خيار صعب أمام مندوب (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج الجديد في نيويورك هل ينفذ تعليمات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب كمواطن أمريكي أم تعليمات (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان حسب توجيهات السراج؟ القانون الامريكي لا يرحم المواطنين”.