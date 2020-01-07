الرئاسة التونسية تكشف حقيقة طلب أردوغان استخدام المجال الجوي والبحري للبلاد

علقت رئاسة الجمهورية التونسية على الأنباء التي تم تداولها بشأن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره التونسي قيس سعيد استخدام المجال الجوي والبحري التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا”.

وأضافت الرئاسة أن “ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة”.

وأكدت “إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام”.

وتشهد ليبيا توترات متلاحقة، كان أخرها إعلان الرئيس التركي عن بدء تحرك قوات بلاده إلى العاصمة طرابلس.