الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لعدم التدخل في ليبيا

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل اليوم الثلاثاء تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة حكومة الوفاق مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب رويترز قال بوريل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا “طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة”.

وتابع “من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه”.