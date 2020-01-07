المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية: تونس رفضت طلبا من أنقرة لاستعمال أراضيها

قالت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية رشيدة النيفر، إن مباحثات أردوغان الأخيرة في تونس انتهت برفض استخدام الأراضي التونسية أو المجال الجوي أو البحري من قبل القوات التركية.

وأشارت النيفر إلى أن تونس رفضت طلبا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا.

تأتي هذه التصريحات بعد زيارة الرئيس التركي إلى تونس قبل أكثر من أسبوع، حيث أكد الرئيس التونسي حينها أن بلاده لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا