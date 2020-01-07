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الرئاسة التونسية توضّح بشأن “الطلب المُريب” لأردوغان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت الرئاسة التونسية أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طلب خلال زيارته البلاد أواخر العام المنصرم، من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس.

وقالت الرئاسة في بيان، الثلاثاء، إن ما يتم تداوله بهذا الشأن “لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا”.

وأضاف البيان أن “ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة”.

وشدد البيان الرئاسي على أن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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