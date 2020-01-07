بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بمنع تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وقال بوريل، بحسب ما نشرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا”.

وأضاف بوريل للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: “طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة”.

وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية قائلا: “من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه”، على حد قوله.

وكان البرلمان التركي، قد وافق الخميس الماضي، على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، وأعلن إردوغان الأحد أنهم بدأوا في إرسال جنودهم إلى طرابلس بشكل تدريجي.

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