

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 January, 2020

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن التصعيد الأخير للعنف في طرابلس وما حولها أدى إلى خسائر فادحة في ارواح المدنيين والابرياء،وسقوط المزيد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين وفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين جراء الحرب .

كما بينت اللجنة ان احتدام العنف وتصاعده وتوسع نطاقه ادى إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، جراء توسّع وتصاعد أعمال العنف والمواجهات المسلحة في مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة ، وتحول المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، تدريجيًا إلى ساحات قتال، يتم استغلالها للتحصن بها من قبل جميع أطراف النزاع المسلح، مما أدي إلى تصاعد أعداد النازحين والمشردين داخليًا من مناطق التوتر والنزاع المسلح.

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بان التقديرات الأولية تشير إلى أنه قد سجل تصاعد في إعداد النازحين والمهجرين والفارين من مناطق النزاع والتوثر بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة الى اكثر من 200 الف نسمه مسجلين كنازحين بسبب الهجمات المتصاعدة بمناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس وتوسع نطاق العنف والمواجهات المسلحة.

ونوهت اللجنة في هذا السياق بن الأطفال لا يزال يدفعون الثمن الأعلى نتيجة هذه النزاعات المسلحة ، حيث تسبب تصاعد القتال وتوسع نطاقه ، في تدمير خمس مدارس وأغلقت 210 مدارس ، مما أدى إلى تسريح أكثر من 115000 طفل من المدارس في عين زارة وأبو سلم وسوق الجمعة.

كما وثقت منظمة الصحة العالمية 63 حالة اعتداء مرتبط بالنزاع على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وقد أضرت هذه الاعتداءات بـ ( 20 مرفقاً صحياً و20 سيارة إسعاف و40 ) موظفاً من العاملين في المجال الصحي.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقارب عن نصف المرافق الصحية في بلديات سوق الجمعة وتاجوراء وطرابلس المركز وابوسليم أصبحت تقع في نطاق الاشتباكات الحالية ، حيث تم حتى الآن إجبار 12 منشأة صحية على الإغلاق جراء المخاطر الأمنية على سلامة الكوادر الطبية ، كما توجد أربعة مراكز أخرى للرعاية الصحية الأولية في بلدية عين زارة في المناطق المعرضة للخطر وعلى وشك الإغلاق ، ولازال هناك الكثير من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان توفير الخدمات الصحية في المناطق السابقة الذكر .

وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من مغبة وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، إزاء استمرار أعمال العنف والمواجهات المسلحة، لما لها من آثار كارثية وتداعيات جد خطيرة على أمن وسلامة وحماية المدنيين بمناطق النزاع، وكذلك على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها ، على أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين والمشردين داخليًا جراء المواجهات المسلحة في طرابلس، مأساوية إثر تأخر تقديم المساعدات الانسانية العاجلة، وتوسّع أعمال نطاق العنف والاشتباكات المسلّحة، خاصةً مع الارتفاع المستمر والكبير لأعداد النازحين والمهجرين من مناطق النزاع المسلح مع احتدام النزاع وتصاعده .

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر بأطراف العاصمة طرابلس ،والذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء ،خاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء و العجزه والمهاجرين، والاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأسلحة الثقيلة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين وتحويل الأحياء والمناطق السكنية المدنية إلى ساحات قتال ومواجهات ، و الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة بحق المدنيين ، بما في ذلك الأطفال والنساء الذين يتحملون بشكل كبير ، أعباء الاقتتال وأعمال العنف وانعكاساتها النفسية عليهم ، والذي فاقم من معاناتهم الإنسانية والمعيشية بمناطق النزاعات والاضطرابات.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في هذا الصدد ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين ، و ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تساهم بشكل فاعل فى إستمرار وزيادة وتيرة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمناطق النزاع .

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،مرارا وتكرارا جميع أطراف النزاع بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى ، وضرورة إحترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، محذرة من أن الإستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية والطبية ، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية.

وذكرَّت اللجنة كافة أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسانى التي تحتم عليها حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، وعدم استغلال او استخدام الأهداف والمرافق المدنية والطبية لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية ،كما حثت اللجنة ، على إتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا .

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بحسب بيانها ،جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين ، وتجنب استهداف الأحياء و المناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمنشآت والأهداف والمرافق المدنية والطبية والتعليمية ، مجددة تذكيرها لجميع أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات و المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ودون عوائق إلى المدنيين، و تجنب استهداف المدنيين والأحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وجميع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة في اتفاقيات جنيف – وهي إحدى أكثر المعاهدات الدولية تأييدًا في العالم.