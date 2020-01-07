تسعون بالمائة من المحلات التجارية في طبرق بدون ترخيص‎

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية صحبة لجنة مكونة من الحرس البلدي والشرطة العسكرية والدعم المركزي بجولة تفقدية والتفتيش على المحلات التجارية والخدمية ومدى التزامها بالقوانين والاجراءات المعمول بها للمزاولة .

وقال المكتب الاعلامي بأنه تم الكشف عن تسعين في المائة من المحلات التجارية غير قانونية وبدون ترخيص تجاري لمزاولة المهنة وبناء عليه فقد تم اغلاق عدد منها فيما وجهت انذارات لاصحابها واعطيت لهم مهلة لمدة اسبوع لاستخراج ترخيص اوسيتم إغلاق أي محل بعد انقضاء المدة المقررة .