النايض: التحام الشعب الليبي مع الجيش سيهزم الغزو التركي ويطهر البلاد

أشاد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض بإعلان القوات المسلحة السيطرة الكاملة على مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، مثمنا هذه الانتصارات.

النايض قال في مقابلة مع سبوتنيك إن الانتصار الحاسم بتحرير سرت جاء نتيجة العمليات التي قام بها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وجهود رجال المخابرات، والاتصالات والترتيبات على مستوى القبائل والمكونات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن الاتفاقات الباطلة التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج تنادت جميع القبائل الليبية لتقف صفا واحدا خلف البرلمان المنتخب والجيش الوطني.

النايض أكد أن تضافر كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي والتحامهم مع الجيش سيهزم الغزو التركي، ويحرر العاصمة ويطهر البلاد من بقايا الإرهاب.

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