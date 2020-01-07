حتى لو كان في مكان آخر غير ليبيا.. دي مايو: البعثة الأوروبية تعمل على عقد لقاء بين السراج وحفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن بعثة الاتحاد الأوروبي التي يتحدث باسمها الممثل السامي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل، يمكنها أن تعقد لقاءً بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حتى لو كان في مكان آخر غير ليبيا.

دي مايو، قال إن الوضع الأمني هناك صعب، لكن المهمة الأوروبية جارية وتسعى لعقد اجتماع مع كلا الجانبين.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “إل فاتّو كووتيديانو” الإيطالية، إن لم يكن ذلك اللقاء ممكنًا في ليبيا، فسنعقده في مكان آخر، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية الالتقاء في إيطاليا.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي هناك حرب جارية في ليبيا بتدخل خارجي، وهدف إيطاليا هو إعادة الحوار بين الأطراف المؤثرة بهذا السيناريو، من تركيا إلى روسيا مرورًا بمصر والولايات المتحدة، ومن أجل إعادة تحريك الوضع في ليبيا، من الضروري أن يُقام حوار بين الولايات المتحدة وروسيا، حول الأمر .

وأردف نحن نعمل على جميع الصعد، وقد دعوت وزير الخارجية التركي إلى إيطاليا وفي يوم الأربعاء سأكون في قمة بمصر حول الوضع الليبي، ثم سأذهب إلى الجزائر وتونس، كما أن هناك عملية السلام في برلين .

واستكمل وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، استحوذ على الملف الليبي بالكامل، مع التركيز على الهجرة فقط لجعلها موضوع حملة انتخابية، لكنه كان خيارًا خاطئًا تمامًا، فسالفيني لا يستطيع تقديم حلول حول ليبيا، لأن اهتمامه الوحيد هو وقف وصول المهاجرين .

واستدرك أن استمرت الحرب، فستكون المخاطر مختلفة للغاية، مع انتشار الخلايا الإرهابية على بعد بضعة كيلومترات عن شواطئنا، فأنا مقتنع بأنه لا توجد تهديدات مباشرة لبلادنا، فوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون لدينا تراقب كل شيء، لكن هذه الخلايا الإرهابية تنتشر .

وذكر دي مايو يجب أن نؤمن بعمق بالحل الدبلوماسي، فالحرب تجلب الحرب فقط، والحل الوحيد هو وقف إطلاق النار، لكن لإنجاح طاولة برلين، علينا أن نضم دولًا مثل الجزائر وتونس والمغرب، واسمحوا لي أن أقول إن السياسة الدولية لا يتم نشرها عبر الرسائل والتغريدات .

واختتم دي مايو: “حكومة السراج هي تلك المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكن الحقيقية الواضحة هي أن الصراع يزداد سوءًا عندما يأتي التدخل الخارجي، ويجب أن نعمل على ذلك أولاً، وأن نتحدث مع المشير حفتر أيضًا، وبعد ذلك، من الضروري أن تتحدث الولايات المتحدة وروسيا لإعادة تحريك الوضع .

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