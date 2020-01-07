المغرب: نرفض أي تدخل أجنبي في الملف الليبي

ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي بمدينة الداخلة المغربية على هامش افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غامبيا، إن المملكة المغربية تعبر عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا.

بوريطة أضاف بحسب صحيفة بلادي المغربية إن المملكة المغربية ترفض “أي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه”، مبيناً أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.

وقال: “لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا فحل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي”.

وأوضح أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.

وقال إنه لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى ما وصفه بـ “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.

واعتبر في ختام تصريحاته فإن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي، داعياً إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.

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