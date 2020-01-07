البعثة: توجه لإنشاء لجنة ليبية لتوحيد المؤسسات الاقتصادية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عقد اجتماع موسع الاثنين، ضم 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً قالت إنهم اتفقوا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي.

وأوضحت البعثة في بيان، الثلاثاء، أن الخبراء الاقتصاديين يمثلون مؤسسات اقتصادية ومالية مختلفة من كافة المناطق، تم اختيارهم وفقا للكفاءة والقدرات.

وبحسب بيان البعثة، فقد ناقش الاجتماع مقترحا حول إمكانية تشكيل لجنة خبرات اقتصادية ليبية تبحث مستقبلا توحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وتشارك في الملتقيات الدولية والمحلية حول الأوضاع الحاصلة، ومن المتوقع أن تشارك اللجنة في ملتقى برلين المرتقب لطرح أفكارهم حول النهوض بالاقتصاد المحلي.

وأوضح البيان أن المبعوث الأممي تحدث في إحاطته خلال يوليو الماضي عن مبادرة النقاط الثلاثة بينها المسار الاقتصادي، ومسارين متعلقين بالشأن العسكري والسياسي.

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