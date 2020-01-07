اخبار ليبيا الان

هل بات وقف إطلاق النار في ليبيا “مستحيلا”؟

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير، إن مجلس الأمن هو الطرف الوحيد القادر على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف زهير خلال لقاء مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، الثلاثاء، أن القرار لن يصدر إلا بموافقة الأعضاء الخمسة فيه، والآن يتم التعويل على الأوروبيين وقدرتهم في جمع الفرقاء الليبيين، وكذلك على مؤتمر برلين المقبل.

وبين زهير أنه في حال تمكن الجيش الوطني من السيطرة على طرابلس فإن الأوضاع في ليبيا قد تغيير نسبيا، لافتا إلى أنه ليس بالإمكان الآن التوقف على توريد السلاح إلى ليبيا، وأن الوضع ليس بالسهولة التي يرجوها الجميع.

وأشار الباحث ناصر إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا سيكون سببا في زيادة التوتر واشتداد المعارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك