هل بات وقف إطلاق النار في ليبيا “مستحيلا”؟

قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير، إن مجلس الأمن هو الطرف الوحيد القادر على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف زهير خلال لقاء مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، الثلاثاء، أن القرار لن يصدر إلا بموافقة الأعضاء الخمسة فيه، والآن يتم التعويل على الأوروبيين وقدرتهم في جمع الفرقاء الليبيين، وكذلك على مؤتمر برلين المقبل.

وبين زهير أنه في حال تمكن الجيش الوطني من السيطرة على طرابلس فإن الأوضاع في ليبيا قد تغيير نسبيا، لافتا إلى أنه ليس بالإمكان الآن التوقف على توريد السلاح إلى ليبيا، وأن الوضع ليس بالسهولة التي يرجوها الجميع.

وأشار الباحث ناصر إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا سيكون سببا في زيادة التوتر واشتداد المعارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية