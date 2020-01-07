بعد سيطرة الجيش على سرت.. الرئاسة التركية: نبذل جهدنا لوقف النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن المنطقة لم تعد تحتمل أي حروب في الوقت الراهن، لاسيما حروب الوكالة، موضحًا أنه يجب وضع حدًا لكافة هذه الأزمات.

قالن تابع في مؤتمر صحفي له، إن الملف الليبي حظي باهتمام واسع، خلال اجتماع الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، موضحًا أنه توجد هجمات من المشير خليفة حفتر على المدنيين في طرابلس، مُستدركًا: لو لم نقم بإيقافها فإن زيادة سيل الدماء سيكون العنوان الأبرز في ليبيا، حسب وصفه .

وأضاف الجميع يعلم من هو الطرف الذي يقوم بارتكاب هذه المجازر، وخرق جميع الاتفاقيات، ففي البارحة كان هناك هجومًا على الكلية الحربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 طالبًا، زاعمًا أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إيقاف إطلاق النار، على الرغم من أنها تُنتقد من العديد من الأطراف الدولية.

وأكمل المتحدث باسم الرئاسة التركية نحن نقول دائمًا إن لم يقم أحد بتنبيه حفتر على ارتكاب هذه المجازر، وعدم إصدار الأطراف الدولية أي مواقف أو إدانات لما يقوم به، فمن المستحيل إيقاف إطلاق النار، وارتكاب هذه المجازر، حسب قوله .

وتابع أنه على الرغم من أن تركيا تُنتقد بموقفها الواضح والصريح، في ليبيا، ولكن هدفنا إيقاف إطلاق النار، وعودة حفتر إلى ما كان عليه في شهر أبريل الماضي، ولكنه قام بخرق هذه الاتفاقيات .

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل التعاون وحفظ الاستقرار، على حد زعمه.

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