الحكومة الليبية تعلن استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين في سرت

العنوان_بنغازي

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وناقش “الثني”، خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء، الطاهر محمد، الخطة الموضوعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل في مدينة سرت التي تم تحريرها من قبل الجيش الليبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون كافة الأجهزة الخدمية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات كافة المواطنين في مدينة سرت.