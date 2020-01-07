الجيش يستعيد “أسلحة ثمينة” في سرت

بعد زهاء 24 ساعة من سيطرة الجيش الوطني على مدينة سرت بالكامل، دارت اشتباكات في بويرات الحسون، 70 كلم غرب سرت، أسفرت عن تقهقر التشكيلات التابعة للوفاق وفرارها باتجاه منطقة الوشكة، 100 كلم غرباً، في معركة شرسة طاردت فيها قوات الجيش التشكيلات المنسحبة نحو أبوقرين التي تعد مفترق طرق نحو الجفرة.

واسترجعت قوات الجيش أثناء سيطرتها على مرافق تتبع تشكيلات الوفاق في سرت، حوالي 86 دبابة، و600 صاروخ حراري، و56 عربة مدرعة، ومخزن أسلحة يحوي 8 آلاف دانة دبابة، إضافةً إلى كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة.

كما استرجعت قوات الجيش الوطني 3 مستشفيات ميدانية حديثة وغرفة للسيطرة والعمليات، علاوةً على مستندات مهمة تخص الجيش الوطني.

وفي الجانب الأمني، قرر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تعيين العقيد مامي لامين الصادق الطرشاني مديراً لأمن سرت، كما تم إنشاء فرع للإدارة العامة للبحث الجنائي في سرت برئاسة الرائد أيمن سعد بتكليف من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي صلاح هويدي.

كما أصدر بوشناف تعليماته لكافة ضباط وضباط صف وأفراد مديرية أمن سرت للالتحاق بأعمالهم فورا والعمل على مساندة الجيش وحماية ظهره، بإمرة مدير الأمن الجديد.

مدنياً أعلنت الحكومة المؤقتة تعيين مجلس تسييري للمدينة ودعت بلدية سرت، كافة المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية والقطاعات، بمباشرة عملها الثلاثاء.

يشار إلى أن الحركة عادت إلى طبيعتها في شوارع مدينة سرت، وتوجه الأهالي إلى الأعمال والدراسة وقضاء حوائجهم بشكل آمن.

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