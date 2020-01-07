دي مايو: الاتحاد الأوروبي سيُحدّث استراتيجياته بشأن ليبيا اعتبارا من الغد

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي سيُحدّث استراتيجياته بشأن ليبيا اعتبارا من يوم غد، دون أن يفصح على مزيد من التفاصيل.

وأكد دي مايو للصحفيين عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤول الخارجية الأوروبية، أن ليبيا تشكل خطرا أمنيا على أوروبا يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معه، على حد قوله.

وقال دي مايو: “تشكل ليبيا في الوقت الحالي خطرا على أوروبا فيما يتعلق بالهجرة وكذلك الإرهاب”، مضيفا أنه “كان من المفترض عقد هذا الاجتماع في ليبيا لكن الوضع الأمني هناك لم يسمح بذلك”، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد طالب الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع، بالعمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم حكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن البرلمان التركي، قد وافق الخميس الماضي، على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، وأعلن إردوغان الأحد أنهم بدأوا في إرسال جنودهم إلى طرابلس بشكل تدريجي.

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