قيادي بالوفاق : “أردوغان” بطل واستقبلنا جنوده بحفاوة

اخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف ناصر عمار آمر القوة المساندة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الرئيس التركي، رجب أردوغان بـ”البطل” الذي يحارب محور الشر ومشروع الإرهاب في المنطقة.

عمار أكد وصول قوة عسكرية تركية إلى طرابلس، وقد استقبلها الجنود بحفاوة كبيرة وهي عبارة عن مجموعة من الخبراء والفنيين في مجالات الاتصالات والتشويش على أنظمة الردارات وتركيب منظومة دفاع جوي، وموجودين الآن على محاور القتال.

وكشف – في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية الدرع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – أن هناك الكثير من الأسلحة المتطورة جرى استلامها من تركيا وبصدد التشغيل الآن، وهي تجعل سلاح الجو التابع لهم قادر على التحرك بكل أريحية، وبالفعل تم قصف أمس وأول أمس قاعدة الوطية العسكرية وتم تدمير الكثير من إمكانيات هذه القاعدة.

وأضاف نحن الآن نستطيع أن نحمي ظهورنا ونستطيع أن نضرب في عمق قاعدة الجفرة والخروبة مطار بنينا، ولدينا الآن الذراع الطويلة التي تقتص لأبنائنا في المحاور والزود عن عاصمتنا ولن تكون هناك مجاملات فيما بعد، حسب وصفه .

وتساءل ما المانع من أن يقاتل بجورانا جنود أتراك؟ نحن لا نمانع، بل نحن استقبلناهم بحفاوة، والآن نحن بصدد محاربة محور الشر الذي استقدم عصابات روسية تجيد حرب الشوارع، وهل استحت مصر من أن ترسل خبرات من هندسة الميدان وخبرات في منظومة التشويش ولدينا قتلى منهم؟ وكذلك السودان أرسلت جنودا من الجنجويد، والإمارات أرسلت خبرات وضباط حول محاور طرابلس، ثم نحن نستحي من أن تحارب معنا دولة مسلمة مثل تركيا لنتصدى كمحور للخير داعم للحكومة الشرعية ضد محور الشر، حسب قوله .

وأكد عمار أن كل الوسائل والإمكانيات متاحة من أجل محاربة هذه المعسكر “الإرهابي” – في إشارة إلى قوات الجيش الوطني – بحسب تعبيره، مختتما: “حفتر قال كل الوسائل متاحة ومع ذلك لا يستطيع خرق أسوار طرابلس، وقتل المدنيين وتسبب في مقتل 8 آلاف شاب من برقة .

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